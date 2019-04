Balsam do ciała na wiosnę i lato

Wiosna oraz lato to czas kiedy pogoda rozpieszcza nas promieniami słońca oraz wysokimi temperaturami. To zbawienne dla naszego organizmu i potrzebne, szczególnie po wielu miesiącach zimna i szarugi. Czasem jednak zdarza się, że nasza skóra nie co wysusza się od nadmiernych promieni słonecznych lub na przykład od suchego powietrza w biurach czy naszych domach i mieszkaniach. Na suchość naszej skóry ma także wpływ przesiadywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach. Dlatego właśnie balsam do ciała jest niezbędnym elementem w naszej podręcznej kosmetyczce. Balsam z konopi regeneracyjny 8% 500ml to jedna z naszych propozycji.

Balsam z konopi regeneracyjny 8% 500ml od Konopne24

Konopne kosmetyki z dnia na dzień są coraz bardziej popularniejsze. Balsam z konopi regeneracyjny 8% 500 ml z naszego sklepu internetowego to połączenie oleju kokosowego oraz wysokiej jakości oleju z konopii. Jakie jest jego działanie? Będzie działał zbawiennie na popękaną skórę oraz taką, która potrzebuje nawilżenia i poprawienia elastyczności. Chcesz zabezpieczyć swoją skórę na wiosnę? Polecamy ten produkt!