Herbata konopna w piramidkach - dlaczego warto spróbować?

Za sprawą rosnącej świadomości prozdrowotnych właściwości, coraz większą popularnością cieszą się legalne produkty konopne. Znaleźć można zarówno kosmetyki do pielęgnacji, oleje, ekstrakty, a nawet gumy do żucia. Jedną z dostępnych opcji jest także herbata konopna w piramidkach. Co warto o niej wiedzieć?