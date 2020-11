Kannabigerol (CBG) to kannabinoid, co oznacza, że ​​jest to jedna z wielu substancji chemicznych występujących w roślinach konopi. Najbardziej znanymi kannabinoidami są kannabidiol (CBD) i tetrahydrokannabinol (THC), ale ostatnio zainteresowanie potencjalnymi korzyściami CBG jest większe.

Jak olejek CBG wypada w porównaniu z CBD?

CBD i CBG to nieutrujące kannabinoidy, co oznacza, że ​​nie wywołują odurzenia. Oboje oddziałują również z tymi samymi receptorami w ciele. Jednak wydaje się, że CBG ma inne funkcje i korzyści zdrowotne niż olejek CBD. Główna różnica między CBD a CBG sprowadza się do poziomu dostępnych badań. Przeprowadzono przyzwoitą ilość badań nad CBD, ale nie tak dużo na temat CBG. To powiedziawszy, wraz ze wzrostem popularności CBG, prawdopodobnie wkrótce pojawi się więcej badań na ten temat.

Jakie są potencjalne korzyści?





Chociaż badania nad CBG są ograniczone, istnieją badania sugerujące, że oferuje on kilka korzyści. Zapalna choroba jelit. Wydaje się, że CBG zmniejsza stan zapalny związany z nieswoistym zapaleniem jelit. Medyczne marihuany wydają się skutecznie leczyć jaskrę , a olejek CBG może być częściowo odpowiedzialne za jej skuteczność. CBG może być skuteczne w leczeniu jaskry, ponieważ zmniejsza ciśnienie wewnątrzgałkowe. Wydaje się, że niektóre kannabinoidy wpływają na skurcze pęcherza.